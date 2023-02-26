Анна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Трифон Петров
Отец ребёнка: Петр Архипов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Фаддей Петров
Отец ребёнка: Петр Архипов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Петр Архипов
Смерть
Неизвестно