Брянц Андрей Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1960
Отец: Брянц Владимир Сергеевич
Мать: Брянц Тамара Акимовна
Рождение ребёнка
12.04.1983
Дочь: Крылова Елена Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.10.1986
Дочь: Черноперова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брянц Вера Ивановна