Брянц Андрей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брянц Андрей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1960

Отец: Брянц Владимир Сергеевич

Мать: Брянц Тамара Акимовна

Рождение ребёнка
12.04.1983

Дочь: Крылова Елена Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.10.1986

Дочь: Черноперова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брянц Вера Ивановна

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