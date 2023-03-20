Забелин Иван Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Забелин Иван Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.12.1914

Дочь: Давыдова Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Забелина Анна Степановна

Рождение ребёнка
17.10.1927

Сын: Забелин Николай Иванович

Мать ребёнка: Забелина Анна Степановна

Смерть
1965
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
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