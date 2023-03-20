Забелин Иван Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.12.1914
Дочь: Давыдова Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Забелина Анна Степановна
Рождение ребёнка
17.10.1927
Мать ребёнка: Забелина Анна Степановна
Смерть
1965
Похороны
Неизвестно
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область