Владимиров Мефодий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимиров Мефодий Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Отец

1739 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Владимиров Егорий Иванович

Мать: не указана

Смерть
1790
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