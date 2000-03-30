Крюкова (Пугина) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова (Пугина) Мария Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1920

Дата смерти

30.03.2000

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1920

Отец: Пугин Илья Никитич

Мать: Пугина Анастасия

Рождение ребёнка
08.03.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
?.03.1952

Дочь: Валентина Леонидовна

Отец ребёнка: Крюков Леонид Александрович

Рождение ребёнка
?.03.1955

Дочь: Елизавета Леонидовна

Отец ребёнка: Крюков Леонид Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Леонид Александрович

Смерть
30.03.2000
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область
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