Крюкова (Пугина) Мария Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1920
Дата смерти30.03.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1920
Отец: Пугин Илья Никитич
Мать: Пугина Анастасия
Рождение ребёнка
08.03.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
?.03.1952
Дочь: Валентина Леонидовна
Отец ребёнка: Крюков Леонид Александрович
Рождение ребёнка
?.03.1955
Дочь: Елизавета Леонидовна
Отец ребёнка: Крюков Леонид Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.03.2000
Похороны
Неизвестно
Бочиха, Сосновский район, Нижегородская область