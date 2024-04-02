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Купцов Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.03.1900

Дата смерти

02.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1900

Отец: Купцов Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.08.1926

Дочь: Быстрова Раиса

Мать ребёнка: Купцова Екатерина

Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Рождение ребёнка
10.01.1928

Дочь: Волкова Галина

Мать ребёнка: Купцова Екатерина

Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Рождение ребёнка
06.01.1934

Сын: Купцов Александр

Мать ребёнка: Купцова Екатерина

Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Рождение ребёнка
19.04.1939

Дочь: Власова Зоя

Мать ребёнка: Купцова Екатерина

Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Купцова Екатерина

Смерть
02.05.1970
Лунино, Пензенская область, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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