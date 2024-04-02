Купцов Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.03.1900
Дата смерти02.05.1970
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1900
Отец: Купцов Дмитрий
Рождение ребёнка
02.08.1926
Дочь: Быстрова Раиса
Мать ребёнка: Купцова Екатерина
Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Рождение ребёнка
10.01.1928
Дочь: Волкова Галина
Мать ребёнка: Купцова Екатерина
Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Рождение ребёнка
06.01.1934
Сын: Купцов Александр
Мать ребёнка: Купцова Екатерина
Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Рождение ребёнка
19.04.1939
Дочь: Власова Зоя
Мать ребёнка: Купцова Екатерина
Грибоедово, Иссинский р-н, Пензенская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Купцова Екатерина
Смерть
02.05.1970
Лунино, Пензенская область, Россия
Причина смерти: Естественная смерть/старость