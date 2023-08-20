Мансуров Хасанша
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Салихова Фахербанат Хасановна
Мать ребёнка: Мансурова Махруй
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Имамиева Сайдэ Хасановна
Мать ребёнка: Мансурова Махруй
Кугарчино, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мансуров Хусаин
Мать ребёнка: Мансурова Махруй
Смерть
Неизвестно