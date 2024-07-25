Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Федор Кузмич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Федор Кузмич
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Домна Федоровна
Отец ребёнка: Федор Кузмич
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Марья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Кузмич
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Федор Кузмич
Смерть
Неизвестно