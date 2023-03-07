Хайкова (Маджугинская) Лидия Павловна
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смерти1958
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Хайков Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Шищенко Зинаида Ефремовна
Отец ребёнка: Хайков Ефрем Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хайков Ефрем Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель в с.Карниловка Злынковского р-на,Брянской области
Смерть
1958