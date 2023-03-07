Хайкова (Маджугинская) Лидия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайкова (Маджугинская) Лидия Павловна

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Место рождения

Новгород-Северский, Чернігівська область

Дата рождения

1879

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Маджугинский Павел Павлович

Мать: Маджугинская Александра Капитоновна

Новгород-Северский, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1908

Сын: Хайков Николай Ефремович

Отец ребёнка: Хайков Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Шищенко Зинаида Ефремовна

Отец ребёнка: Хайков Ефрем Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хайков Леонид Ефремович

Отец ребёнка: Хайков Ефрем Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хайков Ефрем Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель в с.Карниловка Злынковского р-на,Брянской области
Смерть
1958
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