Лебедева -- Анна Данииловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти19.03.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Никитина -Лебедева- Варвара Павловна
Отец ребёнка: Лебедев Павел Емельянович
Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901
Отец ребёнка: Лебедев Павел Емельянович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Лебедев Павел Емельянович
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Лебедева Ирина Павловна
Отец ребёнка: Лебедев Павел Емельянович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Лебедев Григорий Павлович
Отец ребёнка: Лебедев Павел Емельянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.03.1916