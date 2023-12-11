Лебедева -- Анна Данииловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедева -- Анна Данииловна

Лебедева -- Анна Данииловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

19.03.1916

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Никитина -Лебедева- Варвара Павловна

Отец ребёнка: Лебедев Павел Емельянович

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Лебедев Яков Павлович

Отец ребёнка: Лебедев Павел Емельянович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Лебедев Максим Павлович

Отец ребёнка: Лебедев Павел Емельянович

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Лебедева Ирина Павловна

Отец ребёнка: Лебедев Павел Емельянович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Лебедев Григорий Павлович

Отец ребёнка: Лебедев Павел Емельянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Павел Емельянович

Смерть
19.03.1916
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close