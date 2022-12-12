Заболотская (Самоделкина) Дарья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заболотская (Самоделкина) Дарья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

1917 г.р.
1926 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Заболотский Александр Максимович

Отец ребёнка: Заболотский Максим Петрович

Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Заболотский Николай Максимович

Отец ребёнка: Заболотский Максим Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заболотский Максим Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заболотский Василий Максимович

Отец ребёнка: Заболотский Максим Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Заболотский Максим Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заболотский Максим Петрович

Место жительства
Неизвестно
Федорищево, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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