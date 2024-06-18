Пузикова Анна Федоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пузикова Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1835 г.р.
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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Пузиков Александр Титович

Отец ребёнка: Пузиков Тит Михайлович

Рождение ребёнка
1841

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузиков Тит Михайлович

Рождение ребёнка
1846

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузиков Тит Михайлович

Рождение ребёнка
1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пузиков Тит Михайлович

Смерть
Неизвестно

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