Пузикова Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Пузиков Александр Титович
Отец ребёнка: Пузиков Тит Михайлович
Рождение ребёнка
1841
Рождение ребёнка
1846
Рождение ребёнка
1849
Смерть
Неизвестно