Болотова (Толстых) Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болотова (Толстых) Надежда Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1957

Пол

Женский

Отец

1933 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1957

Отец: Толстых Степан Васильевич

Мать: не указана

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