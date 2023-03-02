Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1932

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Ерохин Федор

Тамбовская область, Тамбовская область, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ерохин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ерохин Андрей

Отец ребёнка: Ерохин Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерохин Федор

Смерть
Неизвестно
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