Вострецова (Вострецова) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострецова (Вострецова) Параскева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1778 и 1779

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1778 и 1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1800 и 1801

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Вострецов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809

Сын: Вострецов Семён Васильевич

Отец ребёнка: Вострецов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Вострецов Василий Андреевич

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Вострецов Василий Андреевич

(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1816
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