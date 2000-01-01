Вострецова (Вострецова) Параскева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1778 и 1779
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1778 и 1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1800 и 1801
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Вострецов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Между 1808 и 1809
Сын: Вострецов Семён Васильевич
Отец ребёнка: Вострецов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Между 1812 и 1813
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Вострецов Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Вострецов Василий Андреевич
(ранее Сарапульский уезд, Вятская губерния, Российская империя)
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1816