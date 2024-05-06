Новиков Егор Петрович 31.12.1913 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новиков Егор Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1913

Дата смерти

10.12.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1950

Дочь: Новикова Галина Егоровна

Мать ребёнка: Новикова Анна Ивановна

Выра, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
10.12.1985
Протвино, Протвино, Московская область

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