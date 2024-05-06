Новиков Егор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1913
Дата смерти10.12.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1950
Дочь: Новикова Галина Егоровна
Мать ребёнка: Новикова Анна Ивановна
Выра, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
10.12.1985
Протвино, Протвино, Московская область