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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Дурново Екатерина Евгеньевна

Отец ребёнка: Рукина ?

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Зограф Ольга Евгеньевна

Отец ребёнка: Рукина ?

Рождение ребёнка
Между 1884 и 1895

Сын: Рукин Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Рукина ?

Рождение ребёнка
Около 1889

Дочь: Елизавета "Лиля"

Отец ребёнка: Рукина ?

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