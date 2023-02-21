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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Дурново Екатерина Евгеньевна
Отец ребёнка: Рукина ?
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Зограф Ольга Евгеньевна
Отец ребёнка: Рукина ?
Рождение ребёнка
Между 1884 и 1895
Отец ребёнка: Рукина ?
Рождение ребёнка
Около 1889
Дочь: Елизавета "Лиля"
Отец ребёнка: Рукина ?