Панаев Николай Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1948
Дочь: Панаева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Панаева (Боярских) Екатерина Самоновна
Бракосочетание
07.01.1949
Рождение ребёнка
05.04.1957
Сын: Панаев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Панаева (Боярских) Екатерина Самоновна