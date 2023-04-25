Панаев Николай Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панаев Николай Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1948

Дочь: Панаева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Панаева (Боярских) Екатерина Самоновна

Бракосочетание
07.01.1949

Жена: Панаева (Боярских) Екатерина Самоновна

Рождение ребёнка
05.04.1957

Сын: Панаев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Панаева (Боярских) Екатерина Самоновна

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