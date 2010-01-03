Якушевич (Румянцева) Антонина Григорьевна
Место рождениягород Ленинград
Дата рождения24.04.1933
Дата смерти03.01.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
город Ленинград
Рождение ребёнка
07.06.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Якушевич Феликс Залманович
город Ленинград
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-конструктор
Смерть
03.01.2010