Цалко Василий Леонидович
Место рождения
Дата рождения01.11.1949
Дата смерти01.11.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1949
Отец: Цалко Леонид Александрович
Мать: Цалко Ева Климентьевна
Рождение ребёнка
24.11.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Калининец, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
01.11.2009