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Цалко Василий Леонидович

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Место рождения

Боровое, Лельчицкий район, Гомельская область

Дата рождения

01.11.1949

Дата смерти

01.11.2009

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1949

Отец: Цалко Леонид Александрович

Мать: Цалко Ева Климентьевна

Боровое, Лельчицкий район, Гомельская область
Рождение ребёнка
24.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Калининец, Наро-Фоминский, Московская область
Смерть
01.11.2009
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