Топоркова Таисья Евграфьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Топоркова Таисья Евграфьевна

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Место рождения

село Дурой, Быркинский район, Читинская область

Дата рождения

09.05.1919

Дата смерти

15.01.1992

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

село Дурой, Быркинский район, Читинская область
Рождение ребёнка
19.01.1937

Сын: Голубков Владимир Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.08.1943

Дочь: Топоркова Галина Полуэктовна

Отец ребёнка: не указан

село Дурой, Приаргунский район, Читинская область
Рождение ребёнка
02.01.1953

Дочь: Топоркова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: не указан

село Дурой, Приагунский район, Читинская область
Смерть
15.01.1992
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