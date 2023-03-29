Топоркова Таисья Евграфьевна
Место рождениясело Дурой, Быркинский район, Читинская область
Дата рождения09.05.1919
Дата смерти15.01.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
село Дурой, Быркинский район, Читинская область
Рождение ребёнка
19.01.1937
Сын: Голубков Владимир Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.08.1943
Дочь: Топоркова Галина Полуэктовна
Отец ребёнка: не указан
село Дурой, Приаргунский район, Читинская область
Рождение ребёнка
02.01.1953
Дочь: Топоркова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: не указан
село Дурой, Приагунский район, Читинская область
Смерть
15.01.1992