Курлаева (Севастьянова) Александра Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курлаева (Севастьянова) Александра Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.11.1858

Муж: Курлаев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
11.06.1860

Дочь: Федосова Василиса Ивановна

Отец ребёнка: Курлаев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
14.09.1862

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Курлаев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
?.02.1865

Сын: Курлаев Семен Иванович

Отец ребёнка: Курлаев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
12.02.1872

Сын: Курлаев Алексей

Отец ребёнка: Курлаев Иван Яковлевич

Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово
Рождение ребёнка
20.04.1874

Сын: Курлаев Федор Иванович

Отец ребёнка: Курлаев Иван Яковлевич

?
Рождение ребёнка
07.08.1876

Сын: Курлаев Матвей Иванович

Отец ребёнка: Курлаев Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
17.03.1879

Дочь: Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Курлаев Иван Яковлевич

?
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Курлаев Иван Яковлевич

Смерть
1941
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