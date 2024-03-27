Курлаева (Севастьянова) Александра Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
02.11.1858
Рождение ребёнка
11.06.1860
Дочь: Федосова Василиса Ивановна
Отец ребёнка: Курлаев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
14.09.1862
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Курлаев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
?.02.1865
Отец ребёнка: Курлаев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
12.02.1872
Сын: Курлаев Алексей
Отец ребёнка: Курлаев Иван Яковлевич
Оренбургская губерния, Оренбургский уезд, деревня Комиссарово
Рождение ребёнка
20.04.1874
Отец ребёнка: Курлаев Иван Яковлевич
?
Рождение ребёнка
07.08.1876
Отец ребёнка: Курлаев Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
17.03.1879
Дочь: Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Курлаев Иван Яковлевич
?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Курлаев Иван Яковлевич
Смерть
1941