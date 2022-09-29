Краснова Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова Зоя

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1954

Дочь: Звонарева Надежда Степановна

Отец ребёнка: Краснов Степан Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жегалина Вера Степановна

Отец ребёнка: Краснов Степан Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева Елизавета Степановна

Отец ребёнка: Краснов Степан Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Виталий Степанович

Отец ребёнка: Краснов Степан Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Краснов Сергей Степанович

Отец ребёнка: Краснов Степан Илларионович

Смерть
Неизвестно
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