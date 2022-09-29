Краснова Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1954
Дочь: Звонарева Надежда Степановна
Отец ребёнка: Краснов Степан Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жегалина Вера Степановна
Отец ребёнка: Краснов Степан Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева Елизавета Степановна
Отец ребёнка: Краснов Степан Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснов Виталий Степанович
Отец ребёнка: Краснов Степан Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Краснов Сергей Степанович
Отец ребёнка: Краснов Степан Илларионович
Смерть
Неизвестно