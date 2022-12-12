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Филиппова Александрова Татьяна Петровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

20.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1962

Отец: Александров Петр Дмитриевич

Мать: Юртаева Наталья Тимофеевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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