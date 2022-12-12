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Филиппова Александрова Татьяна Петровна
Филиппова Александрова Татьяна Петровна
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Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
20.12.1962
Пол
Женский
Отец
Александров Петр Дмитриевич
1926 г.р.
Мать
Юртаева Наталья Тимофеевна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1962
Отец:
Александров Петр Дмитриевич
Мать:
Юртаева Наталья Тимофеевна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
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