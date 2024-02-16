Сысоева Светлана Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.07.1980
ПолЖенский
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1980
Рождение ребёнка
24.07.2005
Сын: Сысоев Николай Владимирович
Отец ребёнка: Сысоев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сысоев Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Сысоев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сысоев Максим Владимирович
Отец ребёнка: Сысоев Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно