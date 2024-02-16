Сысоева Светлана Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сысоева Светлана Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1980

Отец: Грязнов Александр Юрьевич

Мать: Грязнова Лариса Фёдоровна

Рождение ребёнка
24.07.2005

Сын: Сысоев Николай Владимирович

Отец ребёнка: Сысоев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Сысоев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сысоев Максим Владимирович

Отец ребёнка: Сысоев Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сысоев Владимир Николаевич

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