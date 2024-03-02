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алексей тимофеев

Место рождения

деревня поречье кудеверской волости

Дата рождения

07.03.1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1843

Отец: тимофей петров

Мать: устинья иванова

деревня поречье кудеверской волости
Бракосочетание
1861

Жена: агафья васильева

Рождение ребёнка
1862

Дочь: марфа алексеева

Мать ребёнка: агафья васильева

деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1864

Дочь: анисья алексеева

Мать ребёнка: агафья васильева

деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1871

Дочь: елизавета алексеева

Мать ребёнка: агафья васильева

деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1876

Сын: дмитрий алексеев

Мать ребёнка: агафья васильева

деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1883

Сын: федор алексеев

Мать ребёнка: агафья васильева

деревня поречье кудеверской волости
Смерть
Неизвестно
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