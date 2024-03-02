алексей тимофеев
Место рождениядеревня поречье кудеверской волости
Дата рождения07.03.1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1843
Отец: тимофей петров
Мать: устинья иванова
деревня поречье кудеверской волости
Бракосочетание
1861
Жена: агафья васильева
Рождение ребёнка
1862
Дочь: марфа алексеева
Мать ребёнка: агафья васильева
деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1864
Дочь: анисья алексеева
Мать ребёнка: агафья васильева
деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1871
Дочь: елизавета алексеева
Мать ребёнка: агафья васильева
деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1876
Сын: дмитрий алексеев
Мать ребёнка: агафья васильева
деревня поречье кудеверской волости
Рождение ребёнка
1883
Сын: федор алексеев
Мать ребёнка: агафья васильева
деревня поречье кудеверской волости
Смерть
Неизвестно