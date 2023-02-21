Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Lewicko Самойла Юганов
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Евва
Отец ребёнка: Lewicko Самойла Юганов
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Lewicko Самойла Юганов
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Лизбета
Отец ребёнка: Lewicko Самойла Юганов
Рождение ребёнка
1820
Сын: Lewicko Abraham
Отец ребёнка: Lewicko Самойла Юганов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно