Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Lewicko Самойла Юганов

Марково, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Евва

Отец ребёнка: Lewicko Самойла Юганов

Марково, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Lewicko Самойла Юганов

Марково, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Лизбета

Отец ребёнка: Lewicko Самойла Юганов

Марково, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Lewicko Abraham

Отец ребёнка: Lewicko Самойла Юганов

Марково, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Lewicko Самойла Юганов

Смерть
Неизвестно
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