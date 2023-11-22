Кондратьева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Сын: Кондратьев Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Кондратьев Анатолий Андреевич

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
08.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Анатолий Андреевич

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
1965

Сын: Кондратьев Андрей Анатольевич

Отец ребёнка: Кондратьев Анатолий Андреевич

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Смерть
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
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