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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1713
Сын: Петр Терентьев
Отец ребёнка: Терентий
Красное, Сапожковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Спиридон Терентьев
Отец ребёнка: Терентий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофей Терентьев
Отец ребёнка: Терентий