Бугаков Сергей Корнеевич 1885 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бугаков Сергей Корнеевич

Место рождения

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1885

Дата смерти

1934

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Бугаков Корней Константинович

Мать: Бугакова Ольга

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
12.10.1903 ст.

Жена: Бугакова (Голенцова) Анастасия Егоровна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
поручители Николай Константинович Коробов и Иван Константинович Бугаков, Аристарх Евдокимович Харин и Григорий Егорович Голенцов
Рождение ребёнка
03.10.1907

Дочь: Фролова (Бугакова) Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Бугакова (Голенцова) Анастасия Егоровна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1934
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

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