Бугаков Сергей Корнеевич
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смерти1934
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Бугаков Корней Константинович
Мать: Бугакова Ольга
Бракосочетание
12.10.1903 ст.
поручители Николай Константинович Коробов и Иван Константинович Бугаков, Аристарх Евдокимович Харин и Григорий Егорович Голенцов
Рождение ребёнка
03.10.1907
Дочь: Фролова (Бугакова) Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Бугакова (Голенцова) Анастасия Егоровна
Смерть
1934