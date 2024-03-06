Косырихина (Мжельская) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косырихина (Мжельская) Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Косырихин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
1978

Сын: Косырихин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Косырихин Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
1982

Сын: Косырихин Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Косырихин Николай Сергеевич

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