Косырихина (Мжельская) Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1978
Сын: Косырихин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Косырихин Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
1982
Сын: Косырихин Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Косырихин Николай Сергеевич