Зубарева (Попова) Алевтина Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубарева (Попова) Алевтина Иннокентьевна

Зубарева (Попова) Алевтина Иннокентьевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1874

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Зубарев Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Зубарев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Зубарев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Зубарев Василий Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: Елена Васильевна

Отец ребёнка: Зубарев Василий Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close