Зубарева (Попова) Алевтина Иннокентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1874
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1898
Сын: Зубарев Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Зубарев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Зубарев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1905
Дочь: Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Зубарев Василий Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: Елена Васильевна
Отец ребёнка: Зубарев Василий Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно