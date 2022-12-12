Сердюк (Ромашева) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСердюк (Ромашева) Валентина Васильевна

Сердюк (Ромашева) Валентина Васильевна

avatar

Место рождения

Аткарский р-н

Дата рождения

01.10.1910

Дата смерти

1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Аткарский р-н
Рождение ребёнка
17.04.1941

Дочь: Бедрик Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Сердюк Иван Иванович

Волынская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сердюк Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
1996
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close