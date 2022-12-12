Сердюк (Ромашева) Валентина Васильевна
Место рожденияАткарский р-н
Дата рождения01.10.1910
Дата смерти1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Аткарский р-н
Рождение ребёнка
17.04.1941
Дочь: Бедрик Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Сердюк Иван Иванович
Волынская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сердюк Иван Иванович
Место жительства
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
1996