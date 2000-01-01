Вшивцева Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.03.1752 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1722
Отец ребёнка: Вшивцев Лазар Фёдорович
Рождение ребёнка
1732
Дочь: Лаптева Наталия Лазарева
Отец ребёнка: Вшивцев Лазар Фёдорович
Рождение ребёнка
18.04.1735 ст.
Дочь: Евдокия Лазарева
Отец ребёнка: Вшивцев Лазар Фёдорович
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Мамаева Параскева Лазарева
Отец ребёнка: Вшивцев Лазар Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.03.1752 ст.