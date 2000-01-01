Вшивцева Дарья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивцева Дарья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.03.1752 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1722

Сын: Вшивцев Атамон Лазарев

Отец ребёнка: Вшивцев Лазар Фёдорович

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Лаптева Наталия Лазарева

Отец ребёнка: Вшивцев Лазар Фёдорович

Рождение ребёнка
18.04.1735 ст.

Дочь: Евдокия Лазарева

Отец ребёнка: Вшивцев Лазар Фёдорович

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Мамаева Параскева Лазарева

Отец ребёнка: Вшивцев Лазар Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вшивцев Лазар Фёдорович

Смерть
29.03.1752 ст.
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