Пелагея Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Ефим Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Михайлов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Макар Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Михайлов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Авдотья Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Михайлов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Алексей Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Михайлов

Козлово, Павловский Посад, Московская область
Смерть
Неизвестно
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