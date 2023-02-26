Пелагея Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Ефим Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Макар Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Авдотья Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Михайлов
Рождение ребёнка
1803
Сын: Алексей Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Михайлов
Смерть
Неизвестно