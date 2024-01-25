Иванов Валера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Валера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1963

Пол

Мужской

Отец

Мать

1940 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963

Отец: Иванов Николай

Мать: Храновская Галина

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