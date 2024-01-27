Новоятлева Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоятлева Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Новоятлев Осип Васильевич

Отец ребёнка: Новоятлев Василий Филиппович

Россия
Рождение ребёнка
1841

Сын: Новоятлев Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Новоятлев Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Новоятлев Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1851

Сын: Новоятлев Гаврила Васильевич

Отец ребёнка: Новоятлев Василий Филиппович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Новоятлев Василий Филиппович

Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1855

Сын: Новоятлев Игнат Васильевич

Отец ребёнка: Новоятлев Василий Филиппович

Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новоятлев Василий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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