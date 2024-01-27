Новоятлева Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1833
Сын: Новоятлев Осип Васильевич
Отец ребёнка: Новоятлев Василий Филиппович
Россия
Рождение ребёнка
1841
Сын: Новоятлев Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Новоятлев Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Новоятлев Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Новоятлев Гаврила Васильевич
Отец ребёнка: Новоятлев Василий Филиппович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Новоятлев Василий Филиппович
Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Рождение ребёнка
1855
Сын: Новоятлев Игнат Васильевич
Отец ребёнка: Новоятлев Василий Филиппович
Азербайджан Кедабекский уезд, с.Ново-Ивановка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно