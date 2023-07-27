Плешивых Ольга Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1974
Рождение ребёнка
26.06.1994
Сын: Плешивых Дмитрий Ивановия
Отец ребёнка: Плешивых Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
21.12.1999
Дочь: Плешивых Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Плешивых Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
19.01.2009
Дочь: Плешивых Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Плешивых Иван Афанасьевич