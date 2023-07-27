Плешивых Ольга Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешивых Ольга Валентиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1974

Пол

Женский

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1974

Отец: Кочкин Валентин Геннадьевич

Мать: Кочкина Фаина Фадеевна

Рождение ребёнка
26.06.1994

Сын: Плешивых Дмитрий Ивановия

Отец ребёнка: Плешивых Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
21.12.1999

Дочь: Плешивых Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Плешивых Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
19.01.2009

Дочь: Плешивых Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Плешивых Иван Афанасьевич

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