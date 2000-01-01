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Давид
Давид
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Мать
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Диана
Дети
Инна
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Рождение ребёнка
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Дочь:
Инна
Мать ребёнка:
Диана
Рождение ребёнка
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Сын:
Тема
Мать ребёнка:
Диана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Диана
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