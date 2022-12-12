Посной Аника Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Посной Аника Карпович

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Место рождения

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1771 г.р.

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Посной Карп Петрович

Мать: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
От первой жены
Рождение ребёнка
1823

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
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Рождение ребёнка
1831

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около ?.01.1834

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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