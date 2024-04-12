Гадельшах Тимиргали углы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гадельшах Тимиргали углы

Место рождения

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Тимиргали Ермухамет углы

Мать: Валима Мухаметша кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Сын: Надырша Тимиргали углы

Мать ребёнка: Гайнихаят Башир кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ахмедша Гадыльша углы

Мать ребёнка: Гайнихаят Башир кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1858

Сын: Мухамедша Гадыльша углы

Мать ребёнка: Гайнихаят Башир кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
После 1859

Сын: Валишах Гадельшах углы

Мать ребёнка: Гайнихаят Башир кызы

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гайнихаят Башир кызы

Смерть
Неизвестно
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