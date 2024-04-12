Гадельшах Тимиргали углы
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Тимиргали Ермухамет углы
Мать: Валима Мухаметша кызы
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Гайнихаят Башир кызы
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Гайнихаят Башир кызы
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Гайнихаят Башир кызы
Рождение ребёнка
После 1859
Мать ребёнка: Гайнихаят Башир кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гайнихаят Башир кызы
Смерть
Неизвестно