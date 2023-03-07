Булатов Иван Васильев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смерти?.08.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Отец: Булатов Василий Феофанов
Мать: Булатова Агафия Егорова
Рождение ребёнка
Около 1930
Мать ребёнка: Булатова Устинья (Тина) Абрамова
Урай, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.08.1942
Причина смерти: Погиб на фронте