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Булатов Иван Васильев

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Место рождения

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

?.08.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Булатов Василий Феофанов

Мать: Булатова Агафия Егорова

Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1930

Сын: Булатов Сергей Иванович

Мать ребёнка: Булатова Устинья (Тина) Абрамова

Урай, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Устинья (Тина) Абрамова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Булатова Фекла Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Чузинцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
?.08.1942
Причина смерти: Погиб на фронте
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