Игнатий Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Игнатий Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1802 г.р.

Мать

1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Федор Ильич

Мать: Наталья Михайловна

Смерть
Неизвестно
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