Ларионов Ефим Фотиевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ларионов Фотий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1872
Дочь: Ершова (Ларионова) Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Год рождения вычислен исходя из записи о бракосочетании в возрасте 21 год в 1893 году - запись в метрической книге Шеномской Богоявленской церкви 29. Оп.39 т. 1. Д. 317 разворот 286
Смерть
Неизвестно