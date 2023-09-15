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Ларионов Ефим Фотиевич

Место рождения

Княжинье, Яренский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ларионов Фотий

Мать: не указана

Княжинье, Яренский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Около 1872

Дочь: Ершова (Ларионова) Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Княжинье, Яренский уезд, Вологодская губерния
Год рождения вычислен исходя из записи о бракосочетании в возрасте 21 год в 1893 году - запись в метрической книге Шеномской Богоявленской церкви 29. Оп.39 т. 1. Д. 317 разворот 286
Смерть
Неизвестно

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