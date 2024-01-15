Тушнолобова (Панкратова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушнолобова (Панкратова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Иркутская область,Тайшетский район,село Юрты

Дата рождения

10.09.1952

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1952

Отец: Панкратов Иван (Петр Федорович) Иванович

Мать: Панкратова (Сергеева) Елена Васильевна

Бракосочетание
01.09.1972

Муж: Тушнолобов Александр Ксенофонтович

Рождение ребёнка
22.08.1974

Дочь: Шевченко (Тушнолобова) Елена Александровна

Отец ребёнка: Тушнолобов Александр Ксенофонтович

Рождение ребёнка
08.11.1977

Дочь: Климович (Тушнолобова) Ирина Александровна

Отец ребёнка: Тушнолобов Александр Ксенофонтович

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