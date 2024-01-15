Тушнолобова (Панкратова) Валентина Ивановна
Место рожденияИркутская область,Тайшетский район,село Юрты
Дата рождения10.09.1952
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1952
Бракосочетание
01.09.1972
Рождение ребёнка
22.08.1974
Дочь: Шевченко (Тушнолобова) Елена Александровна
Отец ребёнка: Тушнолобов Александр Ксенофонтович
Рождение ребёнка
08.11.1977
Дочь: Климович (Тушнолобова) Ирина Александровна
Отец ребёнка: Тушнолобов Александр Ксенофонтович