Горбачёва Матрона Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёва Матрона Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Конфирмация (миропомазание)
24.03.1888
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Из раскола австрийской секты третьим чином. Священник Павел Гиряев Дьячок Пётр Арженов
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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