Горбачёва Матрона Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Конфирмация (миропомазание)
24.03.1888
Мухраново, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Из раскола австрийской секты третьим чином. Священник Павел Гиряев Дьячок Пётр Арженов
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно