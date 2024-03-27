Хадий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.06.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Салихова Ляля Хамзиевна
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Развод
Неизвестно
Жена: Салихова Ляля Хамзиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салихова Ляля Хамзиевна
Смерть
Неизвестно