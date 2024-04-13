Рыбакова (Менщикова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Менщиков Василий
Мать: Менщикова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбаков Геннадий
Отец ребёнка: Рыбаков Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рыбаков Леонид
Отец ребёнка: Рыбаков Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рыбакова Галина
Отец ребёнка: Рыбаков Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рыбаков Тимофей
Смерть
Неизвестно