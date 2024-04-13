Рыбакова (Менщикова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбакова (Менщикова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Менщиков Василий

Мать: Менщикова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбаков Геннадий

Отец ребёнка: Рыбаков Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рыбаков Леонид

Отец ребёнка: Рыбаков Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рыбакова Галина

Отец ребёнка: Рыбаков Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбаков Тимофей

Смерть
Неизвестно

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