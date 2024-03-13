Федор Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1707
Сын: Стефан Федоров
Мать ребёнка: Катерина Якимова
Шиблово, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Якимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Катерина Якимова
Смерть
Неизвестно
Взгядово, Вологодский район, Северный край