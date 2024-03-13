Федор Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1694 г.р.

Дети

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1707

Сын: Стефан Федоров

Мать ребёнка: Катерина Якимова

Шиблово, Вологодский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Якимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Катерина Якимова

Смерть
Неизвестно
Взгядово, Вологодский район, Северный край
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