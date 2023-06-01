Туровец (Артишевская) Елена (Леонарда) Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туровец (Артишевская) Елена (Леонарда) Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1936

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1936

Отец: Артишевский Вячеслав Константинович

Мать: Артишевская Виктория Карловна

Рождение ребёнка
28.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Туровец Михаил Андреевич

Минск, Минск
Рождение ребёнка
12.06.1968

Дочь: Кислякова Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Туровец Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туровец Михаил Андреевич

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