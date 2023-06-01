Туровец (Артишевская) Елена (Леонарда) Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1936
Рождение ребёнка
28.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Туровец Михаил Андреевич
Минск, Минск
Рождение ребёнка
12.06.1968
Дочь: Кислякова Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Туровец Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно